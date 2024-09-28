Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a yaptığı bu hareketi konuşuyor - Son Dakika
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Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a yaptığı bu hareketi konuşuyor

Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe\'nin derbide Galatasaray\'a yaptığı bu hareketi konuşuyor

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ettiği dev derbiden günler sonra dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertli futbolcuların İstiklal Marşı'nın ardından sarı-kırmızılı oyuncularla el sıkışmamak için seremoniden ayrıldığı görüldü. Gündem olan görüntülerde karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın da şaşkınlığını gizleyemediği göze çarptı.

28.09.2024 16:08
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. Yankıları süren dev maçla ilgili çarpıcı bir detay günler sonra ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A OLAY HAREKET

Dev derbide Fenerbahçeli futbolcuların Galatasaraylı oyuncularla el sıkışmamak için İstiklal Marşı'nın sona ermesinin ardından seremoniden ayrıldığı görüntüler gündem oldu. Öte yandan bu hareketin ardından karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın da şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

İşte o anlar;

Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yaptığı hareketi konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yaptığı hareketi konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yaptığı hareketi konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yaptığı hareketi konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Atilla Karaoğlan, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a yaptığı bu hareketi konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • VURKAÇOĞLU:
    Kalekteri zayıf ligte kendileri hariç kimsenin sevmediği bir takım kendi ayıpları spor dosluktur. 258 54 Yanıtla
    Emin Erol:
    yanak okşatanlar sizi kendi karakterinize bakın hak etmeden kullanarak şampiyon ol sonra karakter de utanmaz 5 6
    Ali Kublay:
    Cevabı sahada köküne özelikle yazıyorum anlamayanlar için KÖKÜNE kadar verdi 7 3
    Şükrü null:
    Daha iyi olmuş,Galatasaray li oyunculara çamur bulaşmamış oldu 2 0
  • Mehmet Aytekin:
    Gs elledi ama 215 43 Yanıtla
  • Halil ARI:
    Her kez kendine yakışanı yapar 218 30 Yanıtla
    Erol MARASLI:
    Doğru diyorsun Okan burukun gecen yıl şampiyonluk kutlamasındaki küfürü o zaman kendine yakılmıştır. 2 5
    Volkan null:
    karşındaki neyi hak ediyorsa onu yaparsin 3 0
  • Emir null:
    çok ta kimizde. 156 31 Yanıtla
  • Abdullah Eken:
    İnsanlar davranışlarıyla belli eder karakterini . 166 18 Yanıtla
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