Güntekin Onay'dan Şenol Güneş'in canlı yayındaki sözlerine olay cevap: Golü biz mi iptal ettik! - Son Dakika

Güntekin Onay'dan Şenol Güneş'in canlı yayındaki sözlerine olay cevap: Golü biz mi iptal ettik!

Son Güncelleme: 02.10.2023 08:27

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 yendiği mücadelenin ardından Şenol Güneş'in yayıncı kuruluşa güvenmediğini söylemesine beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay canlı yayında cevap verdi. Onay yaptığı açıklamada, ''Pendikspor maçındaki pozisyonu söylüyor. Yahu kardeşim golü biz mi iptal ettik!'' dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 2 golle mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluş beIN Sports'a güvenmediğini belirtirken, kanalın yorumcusu Güntekin Onay'dan cevap gecikmedi.

"SAHADA MAÇI HAKEM YÖNETİYOR"

Güntekin Onay yaptığı açıklamada, "Pendikspor maçındaki pozisyonu söylüyor. Yahu kardeşim golü biz mi iptal ettik! VAR odasındaki hakemler mi devreye girmedi, hakemler mi vermedi. Federasyonun sorumluluğunda değil mi? Dünkü maçtaki pozisyonu söylüyor. Golü biz mi verdik! Çizgiyi geçti top, adil bir karar verildi açıkçası. Sahada maçı hakem yönetiyor. İngiltere'de olanlar sonrasında Liverpool ne yapsın, o skandaldan sonra." dedi.

Onay'ın yaptığı açıklamaların tamamı şöyle:

"'YAYINCI KURULUŞA GÜVENMİYORUM' SÖZLERİ ENTERESAN"

"Şenol Hoca'nın açıklamalarına şaşırdık. Biraz gergin. Doğal. Takımı 8 puan gerisinde. Trabzon'da 3 gol yedi, Adana'da 4 gol yedi, Brugge'de farktan kurtuldu. Deplasmanlarda istediği gibi oynayamıyordu. 8 puanın getirdiği baskı önemli. 'Yayıncı kuruluşa güvenmiyorum' sözleri enteresan!

"NASIL BİR MÜDAHİLLİK SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Şenol Hoca'nın şampiyonluğunda burası yine yayıncı kuruluşta. Yayıncı kuruluş manipülasyon yapıyorsa, bir rekabet yaratmak istiyorsa Başakşehir şampiyonluğu rüyasında görürdü. Onu açık konuşalım. Trabzonspor'un reytingi, kabul edelim ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a göre daha az. Trabzonspor da şampiyon olamazdı. Sergen Hoca, Beşiktaş'ın başındayken kim yayınlıyordu maçları, beIN Sports yayınlıyordu. Kim ne yapabilir. Nasıl bir müdahillik söz konusu olabilir.

"TEKNİK ADAM ELEŞTİRİLİR"

Beşiktaş kötü futbol oynuyorsa, geçen yılki futbolundan geri gidiyorsa hemen hemen aynı kadroyla, yeni transferlerden bir türlü verim alınamıyorsa, hiçbir oyuncuda ilerleme yoksa Aboubakar'ın seviyesini koruması dışında; açıkçası teknik adam eleştirilir.

"BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLAN KADROSU MÜTHİŞTİ"

Şenol Güneş'in geçmişte Beşiktaş ile şampiyonlukları, başarıları var. Beşiktaş'ın o kadrosu da müthiş bir kadroydu hatırlatalım. Babeller, Sosalar, Gomezler, Taliscalar, Quaresmalar, Medeller, Negredolar, Pepeler, Adrianolar falan acayip de bir kadroydu. Onu da hatırlatalım yalnız. Orada bir başarı var ama çok da pahalı bir kadroydu. Onu da ifade etmekte fayda var.

"KURUMUMUZLA ALAKASI YOK"

Şenol Hoca ile kimin ne derdi olabilir. Ben 32 senedir bu işi yapıyorum, kimseyle polemiğe girmedim. Kimseye saygısızlık yapmadım. Röportajı yapan arkadaşımız Gürler, son derece efendi ve tertemiz bir çocuk. Feyyaz Uçar, lakabı Kibar Feyyaz'dır. Kimsenin kalbini hayatında kırmamıştır. Şenol Hoca'nın gerginliği, takımının 8 puan geride olması, iyi futbol oynamıyor olması herhalde bizle bir alakası, kurumumuzla alakası yoktur.

"İŞLERİ KÖTÜ GİDEN YAYINCIYA LAF ATIYOR"

beIN Sports'un yayınladığı maçta 20 tane kamera görüntüsü var. Tüm kameraların ayrı ayrı görüntüleri Riva'ya gidiyor. Yönetmen seçti, verdi, yakaladı, yakalayamadı gibi şeylerin bir önemi yok. Oradaki operatör ve VAR hakemleri inceleniyor. Biz daha önce Erol Bulut zamanı hiç unutmuyorum. Fenerbahçe de yayıncı kuruluş falan 'beFair' sloganıyla çıkıyordu. Galatasaray da beIN Sports ile problem yaşadı, 'maksatlı yapılıyor' falan dendi. Yok burada Hande Hanım varmış, rejiyi manipüle ediyormuş filan. İşleri kötü giden ya yayıncıya ya federasyona suç atıyor maalesef. Böyle bir gerçek var maalesef."

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Son Dakika Spor Güntekin Onay'dan Şenol Güneş'in canlı yayındaki sözlerine olay cevap: Golü biz mi iptal ettik! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güntekin Onay'dan Şenol Güneş'in canlı yayındaki sözlerine olay cevap: Golü biz mi iptal ettik! - Son Dakika
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