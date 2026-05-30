Günün Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
17.15 Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah-beyazlı kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE
12.30 Sarı-lacivertli kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni yapılacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Final
19.00 PSG - Arsenal
BASKETBOL
- Türkiye - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final
20.30 Beşiktaş Gain (1) - (1) Galatasaray MCT Technic
MOTOGP
- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin İtalya'daki yedinci ayağında mücadele edecek.
