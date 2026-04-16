Gürcistan'da Judo Şampiyonası Başladı

16.04.2026 13:49
2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye'den 3 sporcu mücadele etti, sonuçlar belirledi.

Gürcistan'da başlayan 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 3 milli sporcu tatamiye çıktı.

Tiflis Olimpik Spor Sarayı'ndaki şampiyonada milli sporculardan kadınlarda 48 kiloda Tuğçe Beder ile Sıla Ersin, erkeklerde ise 60 kiloda Salih Yıldız, mücadele etti.

Şampiyonaya ikinci turdan katılan Tuğçe Beder, bu turda Sırp rakibi Nevena Milic'i eleyerek çeyrek finalde Rus Sabina Giliazova ile karşılaştı. Rakibine yenilen Tuğçe Beder, bronz madalya için çıktığı repesaj maçında ise İspanyol Laura Martinez Abelenda'ya mağlup olarak elendi.

İlk turda Belçikalı sporcu Lois Petit'i yenen Sıla Ersin, ikinci turda ise İsveçli Tara Babulfath'a mağlup olarak organizasyonu tamamladı.

Salih Yıldız da ilk turda Belçikalı rakibi Olivier Naert'ı mağlup ederken, ikinci turda İsrailli Izhak Ashpiz'e yenilerek organizasyona veda etti.

Kaynak: AA

