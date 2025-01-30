Güreş Şampiyonası Sivas'ta

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, 11-15 Şubat tarihlerinde Sivas'ta düzenlenecek.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman'ın adının verildiği organizasyon, Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılacak.
Şampiyonada müsabakalar, erkekler serbest stil (11-13 Şubat), grekoromen stil (13-15 Şubat) ve kadınlarda (15 Şubat) gerçekleştirilecek.
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