Güreşçiler Kumluca'ya hazırlanıyor - Son Dakika
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Güreşçiler Kumluca'ya hazırlanıyor

20.04.2022 13:49
Güreşçiler Kumluca'ya hazırlanıyor

Korkuteli Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, 6-8 Mayıs tarihleri arasında Kumluca Belediyesi tarafından gerçekleşecek olan güreşlere hazırlanıyorlar.

Korkuteli Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, 6-8 Mayıs tarihleri arasında Kumluca Belediyesi tarafından gerçekleşecek olan güreşlere hazırlanıyorlar. Korkuteli 100. Yıl Atatürk stadyumunda antrenmanını yapan güreşçiler, Kumluca'dan derece ile dönmek için çalışıyorlar.

Kumluca güreşleri öncesinde başarı elde edebilmek için günlük antrenmanların devam ettiğini söyleyen Korkuteli Belediyesi Güreş takımı antrenörü Muhammer Büyüksaka, "Ekip olarak çalışmalara devam ediyoruz. Hafta sonu güreşlerimiz başlıyor. Sürekli ekip olarak çalışıyoruz. Genç kardeşlerimizin hepsi kendisini ispat etmişler. Bundan sonra nasip olursa biz de onlardan güreşlerde derece bekliyoruz. Bu sporcuların o güçleri var. Biz ilk güreş olan Kumluca güreşlerine çok sıkı hazırlanıyoruz. Bu güreşlerden güzel başarılar elde edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Güreşçiler Kumluca'ya hazırlanıyor
Güreşçiler Kumluca'ya hazırlanıyor
Güreşçiler Kumluca'ya hazırlanıyor

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Korkuteli Belediyespor, Korkuteli, Kumluca, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Güreşçiler Kumluca'ya hazırlanıyor - Son Dakika


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