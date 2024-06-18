Güreşte 2023-2024 Sezonu Süper Lig Final Grubu Ankara'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Güreşte 2023-2024 Sezonu Süper Lig Final Grubu Ankara'da Gerçekleştirilecek

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu Serbest ve Grekoromen Süper Lig Final Grubu müsabakaları, 22 Haziran Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek olan final grubunda, sezonun en iyi güreşçileri mücadele edecek. Grekoromen stilde Ankara ASKİ, Ankara TEİAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Kayseri Şeker Spor takımları karşılaşacak. Serbest stil müsabakalarında ise Ankara ASKİ, Kahramanmaraş İstiklal Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Çorum Belediyesi sporcuları mücadele edecek. Müsabakalar TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

18.06.2024 20:45
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Güreşte 2023-2024 sezonu Serbest ve Grekoromen Süper Lig Final Grubu müsabakaları, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu'nda 22 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek final grubunda sezonun en iyi güreşçileri mindere çıkacak.

Grekoromen stilde Ankara ASKİ ile Ankara TEİAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Kayseri Şeker Spor rakip olacak.

Serbest stil müsabakalarında ise Ankara ASKİ ile Kahramanmaraş İstiklal Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Çorum Belediyesi sporcuları galip gelebilmek için mücadele edecek.

Müsabakalar TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Güreşte 2023-2024 Sezonu Süper Lig Final Grubu Ankara'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güreşte 2023-2024 Sezonu Süper Lig Final Grubu Ankara'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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