Güreşte Hedef Avrupa Şampiyonluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Güreşte Hedef Avrupa Şampiyonluğu

Güreşte Hedef Avrupa Şampiyonluğu

Elazığlı genç güreşçi Muhammed Çelik, Türkiye şampiyonluğuyla milli forma hedefliyor.

26.04.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yaşayan 14 yaşındaki Muhammed Abdülkadir Çelik, 3 yıl önce başladığı güreş branşında 2 Türkiye şampiyonluğu elde edince hedef büyüttü.

TOKİ Fırat Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çelik, 3 yıl önce babası Yasin Çelik'ten etkilenerek güreş sporuna başladı.

Çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün güreş salonunda sürdüren ve katıldığı 15 bölgesel turnuvada birincilik elde eden Elazığ TEİAŞ Spor Kulübü sporcusu Çelik, geçen yıl 27- 28 Şubat'ta Niğde'de düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Çalışmalarına hız katan Çelik, 24-27 Temmuz 2024'te Ordu'da düzenlenen 13 Yaş Altı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda 52 kiloda Türkiye birinciliği, bu yıl da 20- 22 Mart'ta Kocaeli'de yapılan Okullar Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Hedefini büyüten Çelik, 12 Mayıs'ta yapılacak olan 15 Yaş Altı Kulüpler Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyon olup milli formayı giymek istiyor.

Çelik, antrenörleri İlyas ve Mehmet Peker, eşliğinde haftanın 6 günü günde yaklaşık 3 saat çalışıyor.

"Geliştikçe zorluklar geçmeye başladı"

Muhammed Abdulkadir Çelik, AA muhabirine, babasından etkilenerek başladığı güreş sporunu antrenörleri sayesinde sevdiğini söyledi.

İlk başlarda zorlandığını anlatan Çelik, "Bu spora babamın güreşlerini izleyerek başladım. Maçlarda zorlanıyordum. Babamın ve antrenörlerimin desteğiyle maçlarda daha iyi performans göstermeye başladım. Geliştikçe zorluklar geçmeye başladı." dedi.

Katıldığım 15 bölgesel yarışmada madalya kazandığını, bunların kendisini daha çok motive ettiğini anlatan Çelik, bu sporunun yaşam şekli haline geldiğini kaydetti.

Boş zamanında antrenmanlar yaptığını ve güreş maçları izleyerek tecrübe kazandığını ifade eden Çelik, "Bölgesel maçlarda aldığım derecelerden sonra iki Türkiye birinciliği, bir üçüncülük elde ettim. Bu sporda en iyi olmayı hedefliyorum. İlk hedefim milli forma daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonası ile olimpiyatlar." ifadelerini kullandı.

"Çelik, o kürsüye alıştı Allah'ın izniyle oradan inmez"

Antrenör İlyas Peker de Çelik'in güreşte kısa sürede iyi dereceler elde ettiğini bildirdi.

Çelik'in çok yetenekli ve hevesli olduğunu aktaran Peker, "Çok emek verdik. Katıldığı yarışmalarda iyi dereceler aldı. Şimdi 15 yaş grubuna hazırlanıyoruz. Onun Avrupa şampiyonası var. Hedefimiz Avrupa. Çelik, o kürsüye alıştı, Allah'ın izniyle oradan inmez." diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Muhammed Çelik, Milli Takım, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güreşte Hedef Avrupa Şampiyonluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı
Pakistan’da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İstanbul’da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var
Otomobilden indi, eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtı Otomobilden indi, eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtı
Fenerbahçeli yıldız Biberovic’in hayali NBA Fenerbahçeli yıldız Biberovic'in hayali NBA
Naci Görür’den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
Trump: Kırım, Rusya’da kalacak Trump: Kırım, Rusya'da kalacak
Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük
Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu
İbrahim Tatlıses’in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı

12:36
İBB’ye ikinci dalga operasyonu Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu’ndan ilk tepki geldi
İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi
11:39
İnkar etme şansları sıfır Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
İnkar etme şansları sıfır! Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
10:26
İBB’ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
09:44
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
14:32
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:14
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü Türk futboluna isyan etti
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü! Türk futboluna isyan etti
14:12
Trump’tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
14:10
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Yıldız kaleci İspanya’ya gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız kaleci İspanya'ya gidiyor
14:09
Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var
Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
14:06
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
14:03
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
13:59
Juventus’tan Kim Min Jae hamlesi
Juventus'tan Kim Min Jae hamlesi
13:58
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı
Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
13:52
İbrahim Tatlıses’in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı
İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 12:43:52. #7.12#
SON DAKİKA: Güreşte Hedef Avrupa Şampiyonluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.