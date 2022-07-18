Güreşte ülkemizi temsil edecek - Son Dakika
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Güreşte ülkemizi temsil edecek

18.07.2022 09:41
Güreşte ülkemizi temsil edecek

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Özgür Çağlayan, İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonasında (U17) Türkiye'yi temsil edecek.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Özgür Çağlayan, İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonasında (U17) Türkiye'yi temsil edecek.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Özgür Çağlayan, nisan ayında Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan ve milli takıma seçilmişti. Çağlayan daha sonra gösterdiği üstün performans neticesinde milli takım ana kadrosuna dahil oldu. Çağlayan, 25-31 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonasında (U17) serbest stil 48 kilogram da madalya için mindere çıkacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Dünya Şampiyonasında mücadele edecek Özgür Çağlayan'a başarılar dileyerek, Düzce'ye yeni bir gururun yaşatılıyor olmasından ötürü büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan Özlü, "Sporun ve sporcunun dostu belediye olarak, şehrimizin her bölgesinde her branştan sporun yapılabilecek hale getirilmesi çabası içerisindeyiz. Spor şehri Düzce'nin alt yapısını hep birlikte ve elimizdeki cevherlerimizle her branşta ortaya koyuyoruz. Spor Akademisi öncülüğünde spora yeni isimler kazandırdığımız için ayrıca gururluyuz. Bu yıl birçok branşta başarılarla geçen ilkleri yaşamakla birlikte güreş noktasında da büyük ivme yakaladığımız bir gerçek. Sporcularımız gittikleri ulusal ve uluslar arası müsabakalarda mutlaka derece yaparak bizleri mutlu ettiler. İnanıyorum ki, güreşçimiz Özgür Çağlayan da aynı şekilde sadece bizleri değil tüm Türkiye'yi mutlu edecek bir derece alacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Çağlayan, Türkiye, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güreşte ülkemizi temsil edecek - Son Dakika

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