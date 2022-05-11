Gürsel Aksel Stadı'nda açılış ve kapanış Beşiktaş'tan - Son Dakika
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Gürsel Aksel Stadı'nda açılış ve kapanış Beşiktaş'tan

11.05.2022 12:39
Gürsel Aksel Stadı'nda açılış ve kapanış Beşiktaş'tan

Spor Toto Süper Lig'e 3 hafta önce veda eden Göztepe, taraftarının huzurunda pazar günü bu ligdeki son maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'e 3 hafta önce veda eden Göztepe, taraftarının huzurunda pazar günü bu ligdeki son maçına çıkacak. Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-kırmızılılar Gürsel Aksel Stadı'nda Süper Lig'de iç saha maçlarının kapanışını yapacak. Süper Lig'de 2.5 yıl karşılaşmalarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Göztepe, yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını Beşiktaş müsabakası ile yapmıştı. İzmir ekibi 26 Ocak 2020 tarihinde Gürsel Aksel Stadı'nda Süper Lig'deki ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Sarı-kırmızılılar, tarihi maçı 2-1 kazanarak yeni evinde muhteşem bir açılış yaptı. Sarı-kırmızılıların yeni stadındaki ilk golü ise 25'inci dakikada kaptan Halil Akbunar attı. Yine Beşiktaş'la bu kez Gürsel Aksel Stadı'nda Süper Lig'deki son iç saha maçına çıkacak sarı-kırmızılılar ardından Adana Demirspor deplasmanında 2021-22 sezonunu tamamlayacak. Büyük hayal kırıklığı yaşayıp küme düşen Göztepe, gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek.  

AHMET FAZIL AFACAN OLMADI

Göztepe'de Mehmet Sepil'in başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa etmesinin ardından kulüp hisselerinin devri için talipler artarken, sarı-kırmızılılara yatırım yapmayı planlayan Trabzonlu iş adamı Ahmet Fazıl Afacan anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı. Sepil'le görüştüğünü doğrulayan Afacan, "Göztepe'ye yatırım yapmak için görüşmelerimiz oldu. Ancak anlaşma sağlayamadık. Mehmet Sepil değerli bir başkan ve futbol adamıdır. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. 


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gürsel Aksel Stadı'nda açılış ve kapanış Beşiktaş'tan - Son Dakika


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