Gustavo Sauer: Deplasmanda iyi skorlar alamıyoruz - Son Dakika
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Spor

Gustavo Sauer: Deplasmanda iyi skorlar alamıyoruz

Gustavo Sauer: Deplasmanda iyi skorlar alamıyoruz

Çaykur Rizespor'un futbolcusu Gustavo Sauer, deplasmanda oynadıkları maçlarda iyi skorlar alamadıklarını belirtti. Ankaragücü ile oynayacakları maçta taraftarlarının desteğiyle galibiyetle ayrılmayı umduklarını söyledi.

25.04.2024 17:24
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Çaykur Rizespor'un 30 yaşındaki futbolcusu Gustavo Sauer, deplasmanda oynadıkları maçlarda iyi skorlar alamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü saat 19.00'da MKE Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilyalı futbolcu Gustavo Sauer, "Süper Lig'de maçlar çok zor. Ankaragücü'ne karşı daha önce iki maç yaptık. İkisi de zorlu maçlardı. Taraftarımızın önünde oynayacağımız bir maç olacak. Onların gücüyle galibiyetle ayrılacağımız bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu soruya olumlu cevap vermek mümkün değil. Olumlu bir şey söyleyemem. İlk geldiğim andan itibaren bir adaptasyon sorunu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Son aylardaki performansımı beğeniyorum diyebilirim. Maçlarda vurduğum şutların yarısı kaleyi sıyırmayıp gol olsaydı farklı şeyler konuşuyorduk. Genel olarak memnun değilim ama son aylardaki performansımdan memnunum. Her maçın ayrı bir hikayesi oluyor. Her maça ayrı bir şekilde hazırlanıyoruz. Dışarıdaki maçlarda iyi skorlar alamadık. Hatta son maçta birçok fırsat yakaladık. Oyunu domine eden bizdik ama mağlubiyetle ayrıldık. Evde oynadığımız maçlarda taraftarımızın desteği kendimizi daha rahat hissetmemiz iyi skorları tetikliyor olabilir. Buna çözüm bulmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Ankaragücü, Rizespor, Çaykur, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gustavo Sauer: Deplasmanda iyi skorlar alamıyoruz - Son Dakika

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