Gutierrez, Altekma\'dan Gebze\'ye Geçti

EFELER Ligi temsilcisi Altekma'da takımın en önemli ismi olan Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutierrez, İzmir temsilcisinden ayrılıp ligin yeni ekiplerinden Gebze Belediyespor ile el sıkıştı. Altekma ile 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadıktan sonra geçen sezon Efeler Ligi'nde "En Çok Sayı Alan" ve "En İyi Atak Yapan Oyuncu" sıralamalarında zirvede yer alan 28 yaşındaki voleybolcu mavi-beyazlı ekibe veda etti. Kübalı Milli Voleybolcu Gutierrez, "Size veda etmek zor ama umuyorum bir gün yollarımız tekrar kesişir" diye konuştu.