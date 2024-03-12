Güvercinada Spor Kulübü U-10 Takımı Başarılarıyla Gurur Verdi

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İstanbul Cup'ta U-10 yaş grubu kategorisinde Türkiye 2'ncisi olarak kente büyük bir gurur yaşatan Güvercinada Spor Kulübü'nün küçük futbolcuları, aileleriyle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Geleceğin yıldız adaylarına çeşitli hediyeler verip, tebrik eden Başkan Ömer Günel, "Başarılı sporcuların her zaman yanındayız" dedi.

Güvercinada Spor Kulübü U-10 yaş grubu takımı, geçtiğimiz hafta Türkiye genelinden 16 kulübün altyapı takımlarının katıldığı İstanbul CUP'ta önemli bir başarı elde ederek 2'ncilik kupasını havaya kaldırdı. Kuşadası'nın göğsünü kabartan küçük futbolcular kazandıkları kupayla birlikte Başkan Ömer Günel'i ziyaret etti. Ailelerin ve antrenörlerin de bulunduğu ziyarette Başkan Ömer Günel, sporcularla çok yakından ilgilendi. Başkan Ömer Günel, geleceğin yıldız adayları arasında olan sporculara çeşitli hediyeler verip, tebrik etti.

Kuşadası Belediyesi olarak başarılı sporcular ile kulüplerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Kentimizde çocuklarımıza spor sevgisini aşılamak için yaz ve kış dönemlerinde ücretsiz olarak kurslar açıyoruz. Ayrıca yıl boyunca amatör spor kulüplerine de yetki ve imkanlarımız dahilinde destek sunuyoruz. Kuşadası'nda her yaştan hemşehrimizin spor yapabilmesi için de park ve yeşil alanlarımıza spor aletleri koyuyoruz. Ayrıca yeni yaptığımız parkların birçoğunda spor sahaları mevcut. Ben elde ettikleri başarıdan ötürü Güvercinada Spor Kulübü'nü, futbolcularını ve ailelerini kutluyorum" diye konuştu. - AYDIN