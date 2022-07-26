Güzelbağ Spor Alanı dostluk maçıyla açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Güzelbağ Spor Alanı dostluk maçıyla açıldı

26.07.2022 13:26
Güzelbağ Spor Alanı dostluk maçıyla açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle Güzelbağ Mahallesine kazandırılan Güzelbağ Spor Tesisi, düzenlenen dostluk maçı ile vatandaşların hizmetine açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle Güzelbağ Mahallesine kazandırılan Güzelbağ Spor Tesisi, düzenlenen dostluk maçı ile vatandaşların hizmetine açıldı.

Alanya Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği ile temelini attığı Güzelbağ Spor Alanı, düzenlenen dostluk maçıyla vatandaşların hizmetine açıldı. Bünyesinde muhtarlık ofisi, halısaha, voleybol sahası, basketbol sahası, açık hava spor aletleri, masa tenisi, tuvalet ve soyunma odaları, duş ve idari ofisler bulunduran Güzelbağ Spor Alanı, çevre düzenlemeleri ile tam anlamıyla bir kompleks olarak hayata geçirildi.

Bölge ve bölge gençleri büyük önem taşıyan Güzelbağ Spor Alanı'nın açılış maçında Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti temsilcileri, Alanya Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri yer aldı. Güzelbağ Mahallesi futbol takımına karşı düzenlenen maç bol gollü geçti.

"Kötü günleri unutmak ve unutturmak istiyoruz"

Hem ülke hem de bölge olarak geçen yıl çok ağır bir yangın felaketi yaşandığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un yangın bölgesine ziyareti sırasında halkımız ve muhtarlığımız Sayın Bakanımızdan basketbol, futbol, voleybol sahaları, sosyal tesisleri ve park alanları ile muhtarlık ofisi sözü almıştı. Bir nebze de olsa vatandaşlarımıza o kötü günleri unutturmak ve çocuklarımızın burada sosyal aktivitelerini sürdürebilmeleri için Alanya Belediyesi olarak Sayın Bakanımızın katkılarıyla bu kompleksi hayata geçirdik. Bölge halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Desteğinden dolayı Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a buradan bölge halkımız adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Mahallelerimizi daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Alanya Belediyesi'nin birlikte hayata geçirdiği bu projenin bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Güzelbağ bölgesindeki yangının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Geçen bir yıllık zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle bir yandan konut yapımlarına devam ediliyor bir yandan da kentlerimizi, mahallelerimizi daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz yerde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın desteği, Alanya Belediyemizin öncülüğü Güzelbağ Spor Alanı'nın açılışı için buluştuk. Yangın bölgesine geldiğinde bunun sözünü verip Alanya Belediyemize destek sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Alanya'mızdan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Alanya Belediyemizin başta Belediye Başkanı olmak üzere bütün çalışanlarına ve Güzelbağlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah gençlerimizin, vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde spor yapacağı bir alan olur" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Yüreğir'de kentsel dönüşüm Yüreğir'de kentsel dönüşüm Okul için seferber olup, imece usulüyle ihaleyi aldılar Okul için seferber olup, imece usulüyle ihaleyi aldılar
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güzelbağ Spor Alanı dostluk maçıyla açıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
13:23 Yeni doğan kedi, uğursuz ilan edilip odaya kapatıldı
12:52 Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
12:32 Yeğenini çöp dolu eve hapseden kadının ifadesi ortaya çıktı: Annesi olmadığımı öğrenince yemek yemeyi kesti
12:28 ÖTV değiştirme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmişti! CHP iddiasını geri çekti
12:02 Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi
12:02 Ekonomistlerden Fed iddiası! 2022 sonuna kadar ABD'de faiz yüzde 4'e kadar çıkabilir
12:00 Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 13:56:21. #1.11#
SON DAKİKA: Güzelbağ Spor Alanı dostluk maçıyla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement