Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale kaldı - Son Dakika

Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Isparta'daki grup müsabakalarında 3 maçını kazanan beden eğitimi öğretmenleri Halit Okan Canyurt ile Alkan Kayapınar'ın çalıştırdığı Güzelyalı Ortaokulu, yarı finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Final mücadelesi verecek Güzelyalı Ortaokulu basketbolcularının yarı final maçlarını nerede oynayacağı ve rakipleri daha sonra belli olacak.

Basketbolcular için düzenlenen törende okul müdürü Tahsin Kuzgun, öğrencilere başarı belgelerini verdi.