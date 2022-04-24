Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale kaldı

24.04.2022 11:28
Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale kaldı

Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Isparta'daki grup müsabakalarında 3 maçını kazanan beden eğitimi öğretmenleri Halit Okan Canyurt ile Alkan Kayapınar'ın çalıştırdığı Güzelyalı Ortaokulu, yarı finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Final mücadelesi verecek Güzelyalı Ortaokulu basketbolcularının yarı final maçlarını nerede oynayacağı ve rakipleri daha sonra belli olacak.

Basketbolcular için düzenlenen törende okul müdürü Tahsin Kuzgun, öğrencilere başarı belgelerini verdi.

YORUMLAR
500
Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde final heyecanı Kocaeli'de yaşanacak Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde final heyecanı Kocaeli'de yaşanacak TBF'nin altyapılardaki talimat değişikliğinin ardından sporcu sayısı büyük oranda arttı TBF'nin altyapılardaki talimat değişikliğinin ardından sporcu sayısı büyük oranda arttı

basketbol, Güzelyalı, Isparta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale kaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
11:08 İstanbul'da dehşet! Seyir halindeki araçtan atlayan genç kızın yüzü asfalta sürterek parçalandı
11:02 Kayıp olarak aranana adam, kapağı açık bir kuyunun içinde ölü olarak bulundu
10:53 İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 11:34:57. #1.12#
SON DAKİKA: Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement