Gyrano Kerk Erzurumspor'a Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gyrano Kerk Erzurumspor'a Katıldı

Gyrano Kerk Erzurumspor\'a Katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Surinamlı futbolcu Gyrano Kerk, Erzurumspor'a transferi sonrası mutluluğunu ve düşüncelerini paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna kattığı Surinamlı sağ kanat oyuncusu Gyrano Kerk, kulüp tesislerinde Kulüp Medya ve Basın Sorumlusu Ali Tayşi'nin sorularını yanıtladı.

Erzurumspor FK tesislerinde gerçekleştirilen röportajda 30 yaşındaki futbolcu, Erzurum ve kulüple ilgili ilk düşüncelerini, taraftarın kendisine gösterdiği ilgiyi, Avrupa kariyerini ve Türkiye'deki arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeleri anlattı.

"Harika bir şehirdeyim"

Erzurum'a geldiği ilk andan itibaren mutlu olduğunu belirten Kerk, "İlk söyleyeceğim şeyler, ilk duygularım; çok mutluyum burada olmaktan. Harika bir şehirdeyim. Bu harika şehirde olmaktan çok mutluyum. Bu tip güzel duygulara sahibim. Henüz şehri çok detaylı göremedim. Geldiğim andan itibaren çok mutluyum ancak tabii dünkü sözleşmeler ve işlerle beraber çok meşguldük. Şu anda burada olduğum için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.

"Taraftarın beni görmek istediğini biliyorum"

Erzurumspor FK taraftarının kendisine gösterdiği ilgiyi duyduğunu ifade eden Kerk, sosyal medyayı yoğun kullanan biri olmadığını belirterek, "Ben de çevreden çok buna benzer şeyler duydum. Ben çok fazla sosyal medyayı kullanan birisi değilim, çok fazla sosyal medya kişisi olduğumu söyleyemem. Sağdan soldan çok fazla böyle şeyler duydum. Beni görmek istediklerini gerçekten biliyorum. Ancak ben doğrudan sosyal medyadan kendim çok kullanmadığım için böyle bir şey söyleyemem. Ama beni görmek istediklerini biliyorum." diye konuştu.

"Gelmeden önce arkadaşlarımdan Türkiye hakkında bilgi aldım"

Türkiye'ye gelmeden önce lig ve ülke hakkında bilgi aldığını aktaran Surinamlı futbolcu, "Evet, çok fazla ilgim vardı. Özellikle çok fazla Hollandalı oyuncu Türkiye'de forma giyiyor, bu otomatik olarak sizin de ilgi duymanızı sağlıyor. Türkiye için bu ilgimi söyleyebilirim. Uzun süre Avrupa'da kaldım, doğru; ama bugün için yeni bir mücadele ile ülkemden ayrıldım ve Türkiye'de yeni bir mücadeleye başlayabilirim. Gelmeden önce de onları aradım ve hem ülke hakkında hem lig hakkında çok fazla bilgi aldım. O iki arkadaşıma yakın olduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gyrano Kerk Erzurumspor'a Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
TCMB’den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme TCMB'den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

10:36
Tepki çeken seyyar satıcıdan geri adım Özür videosu yayımladı
Tepki çeken seyyar satıcıdan geri adım! Özür videosu yayımladı
10:08
Sanchez’e kaos üstüne kaos İsrail’e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
09:44
Bunun adı bile bile lades Türkiye’nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı
Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?
09:18
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
08:55
Trabzonspor’dan futbol dünyasını sarsacak transfer Mohamed Salah geliyor
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor
08:37
125 yıllık köklü Türk bankası ABD’li şirkete satıldı
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 10:41:24. #7.13#
SON DAKİKA: Gyrano Kerk Erzurumspor'a Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.