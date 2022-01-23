GZT Giresunspor-Aytemeiz Alanyaspor: 1-3

STAT : Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Hakan Karabalcık

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23'üncü hafta mücadele GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.5'inci dakikada konuk ekipte kaleci Marafona ile başlayan atakta, defans arkasına atılan topu iyi takip eden Davidson yerden düzgün bir vuruşla topu Okan Kocuk'un yanından topu ağlarla buluşturdu 0-1.6'ncı dakikada Giresunspor defansı çıkarken top kaybı yaptı, meşin yuvarlakla ceza alanı içerisinde buluşan Emre Akbaba plase bir vuruşla golü kaydetti. Yan hakemin ofsayt bayrağı kaldırması üzerine hakem VAR odasıyla iletişimi sonunda golü verdi. 0-2.14'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Furkan'ın geri pasını takip eden Balde'nin karşı karşıya vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.41'inci dakikada ev sahibi ekip, sol kanattan Diabate ile atağa çıktı, yerden kale içine gönderilen topa yakın mesafeden ayak koyan Umut Nayir topu filelerle buluşturdu. 1-2.73'üncü dakikada Flavio defans arkasına çıkardı, topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Doukara aşırma bir vuruş yaptı. Kaleci Marafona iki hamlede topu uzaklaştırdı.90+7'nci dakikada konuk ekip defanstan uzun gönderilen topla çıktı, topu alan Tayfun Bingöl yan tarafa çıkardı, topu düzeltip vuruşunu yapan Emre Akbaba kedisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti 1-3.Karşılaşma konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi

- Giresun