GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "İç sahada da problemlerimiz var. 3 maçtır kazanamıyoruz, sıkıntılarımız var." dedi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, maça iyi başladıklarını, baskı uyguladıklarını söyledi.

Rakibin ilk iki atağında gol bulduğunu belirtenKeleş, "Trabzon maçından sonra bu maçı iç sahada kazanmak istiyorduk. İç sahada da problemlerimiz var. 3 maçtır kazanamıyoruz, sıkıntılarımız var. Ama deplasmanlardan puanlarla dönüyoruz. Bugünkü maça da iyi başladık, baskıları iyi uyguladık fakat 2 pozisyon hatasından 2-0 geriye düştük. Fakat ondan sonra oyunumuzu değiştirdik, Hayrullah'ın sakatlanması oyunumuzu değiştirdi." diye konuştu.

Keleş, üstün bir oyun oynadıklarını, rakiplerinin aksine kendilerinin girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman eksikleri savunmam ama bugün oyuncu bile değiştiremedik. Dün gelen Doukara'yı mecbur oynatmak zorunda kaldık. Orta saha zaten sakat hepsi. Flavio da bugün fedakarlık yaparak oynadı. Oyuncularımdan, coşkularından, mücadelelerinden çok memnunum. Oyun olarak da iyi oynadılar. Girdiklerimizi atamayınca oyunu çeviremedik, sonuçta kaybettik. Ama oyun beni memnun etti. Önümüzdeki hafta da transferlerimizi halledersek, çok daha iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum."

Aytemiz Alanyaspor cephesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ise galibiyet aldıkları için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Rakiplerini tebrik eden Mateos, "2-0 geriye düşseler de asla pes etmediler. Oyun anlayışını değiştirerek bizi zor duruma soktular. Bizim oyunumuzu zorlaştırdılar. Herkesi tebrik ediyorum. Biz sadece 3 haftadır buradayız. Bizim oyun anlayışımız, topun bizde kalmasını istiyoruz. Top bizde kaldığı sürece kalemizde göreceğimiz tehlikelere karşı gelmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün defans hattında 3 oyuncuyu aynı anda değiştirdiklerine dikkati çeken Mateos, oyuna sonradan giren oyuncuların istedikleri katkıyı sağladıklarını söyledi.

Mateos, Emre Akbaba'yı tebrik ederek, toplu ve topsuz oyuna çok büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.