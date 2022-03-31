GZT Giresunspor, Doukara ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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GZT Giresunspor, Doukara ile yollarını ayırdı

31.03.2022 15:52
GZT Giresunspor, Doukara ile yollarını ayırdı

GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği açıklandı.

GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği açıklandı.

Giresunspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "GZT Giresunsporumuz, profesyonel futbolcu Souleymane Doukara ile olan sözleşmesini, söz konusu futbolcunun 20/03/2022 tarihinde deplasmanda karşılaştığımız FTA Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek gerçekleştirdiği sevinç gösterileri ve sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshetmiştir" denildi. - GİRESUN

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Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti

Antalyaspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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