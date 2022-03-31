GZT Giresunspor, Doukara'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti - Son Dakika
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GZT Giresunspor, Doukara'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti

31.03.2022 16:29
GZT Giresunspor, Doukara'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti

GZT Giresunspor, Souleymane Doukara'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirdi.

GZT Giresunspor, Souleymane Doukara'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirdi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Doukara'nın ligin 30'uncu haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçının ardından kırmızı beyazlıların tribününe giderek sevinç gösterilerinde bulunduğu hatırlatıldı. Doukara'nın maçın ardındaki hareketleri nedeniyle sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum sergilediğinin kaydedildiği açıklamada, "GZT Giresunspor'umuz, profesyonel futbolcu Souleymane Doukara ile olan sözleşmesini, söz konusu futbolcunun 20 Mart 2022 tarihinde deplasmanda karşılaştığımız FTA Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek gerçekleştirdiği sevinç gösterileri ve sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshetmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bu arada yeşil beyazlı kulüp sezon bitmeden Sankhare, Pelupessy ve Douglas'ın ardından Doukara ile de yollarını ayırdı.

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Antalyaspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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