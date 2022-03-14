GZT Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
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GZT Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından

14.03.2022 23:21

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 yenen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kümede kalma yolunda avantaj sağladıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 yenen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kümede kalma yolunda avantaj sağladıklarını söyledi.

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmanın kendileri için önemli olduğunu belirtip, üst üste 3. maçlarını kazanarak rahat bir nefes aldıklarını dile getirdi.

Maça iyi başladıklarını belirten Keleş, "Arzuluyduk, istekliydik, golü de bulduk. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı ancak ikinci golü atamadık. Maç gereksiz bir penaltıyla berabere oldu. İkinci yarı Flavio'nun sakatlanması bizi inanılmaz etkiledi. Kazanmak istiyorduk ve riske girdik. Şimdi önümüzdeki Fraport TAV Antalyaspor maçı bizim için daha önemli oldu. İnşallah orada da istediğimiz sonucu alır, hedeflerimiz doğrultusunda ilerleriz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mücadele adına inanılmaz işler yaptılar." diye konuştu.

Bir gazetecinin hakemle ilgili sorusunu Keleş, şöyle cevapladı:

"Bu dönemde hakemlerle ilgili anlayışlı olmamız gerekiyor. Penaltı pozisyonuna çok itirazım oldu. O pozisyonda ben de yanlış görebilirim ama VAR da var. Ben orada yanlış gördüm, bir daha izleyeceğim. Dediğim gibi biraz daha tecrübelenmesi lazım. Hakemlere biraz daha anlayış gösterelim. Bu dönemde zor ve stresli maçlar oynuyoruz. Bu durum bize de yansımış olabilir. Bu dönemde biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Kendi adıma bunu söyleyebilirim."

Keleş, Flavio'nun sakatlığıyla ilgili, "Umarım korktuğumuz gibi bir şey yoktur. Antalyaspor maçında olmaz diye düşünüyorum. MR çekildikten sonra durumu belli olacak. İnşallah sakatlığı sezon sonuna kadar sürmez. Çok üzüldüm. Flavio benim için çok önemli bir oyuncu. Onun çıkması bizi çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

Düşme hatının hemen üzerinde bulunduklarının hatırlatılması üzerine Keleş, "Stres var. Rakipler de kazanıyor. Bu durum son haftalara kadar devam edecek. Ligin boyu kısaldı, stresli maçlar oynuyoruz. Üçte üç yapmak bizim için avantaj ve moral oldu ama hiçbir şey bitmiş değil. Bir maç kazanmayla hiçbir şey bitmiyor. Ne zaman matematiksel olarak garantilerseniz, o zaman süreç bitiyor. Bazı bölümlerde kötü oynadık ama oyundan memnunum. Bu durum beni karamsarlığa itmiyor. Üç maçtır iyi oyunu sonuca yansıtıyoruz. Bu da beni mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut: "Baskılı oynamaya çalıştık"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Rakibin erken bir gol bulduğunu hatırlatan Bulut, "Ondan sonra daha iyi oynamaya başladık. Oyunun kontrolü bize geçti. Baskılı oynamaya çalıştık. Akabinde kazandığımız bir penaltı oldu. İkinci yarıda biraz daha baskılı oynamaya çalıştık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. İkinci golü kontrataktan yedik. Normalde deplasmanda böyle bir pozisyona yakalanmamanız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Deplasmanda istedikleri sonuçları bugüne kadar alamadıklarını aktaran Bulut, "Çoğu maçta iyi oynamamıza rağmen sonuçları elde edemedik. Kalan 9 maçımızı yine bu takımla oynayıp, mücadelemizi vereceğiz. Hedefimizin çok uzağındayız. Kalan 9 maçı en iyi şekilde oynayıp, ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah futbolcu arkadaşlarımızla bunu başaracağız." şeklinde görüş belirtti.

GZT Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından
GZT Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından
GZT Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından
GZT Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından
GZT Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından

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Gaziantep FK maçının ardından Gaziantep FK maçının ardından Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika


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