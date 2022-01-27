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GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor - Son Dakika

GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor

27.01.2022 13:03
GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor

GZT Giresunspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçından sonra oyunculara verilen izin bitti.

GZT Giresunspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçından sonra oyunculara verilen izin bitti. Lige verilen milli arayı kamp yaparak değerlendirmek isteyen Çotanaklar, Antalya'da toplandı.

Yeşil Beyazlılar bu sabah gerçekleştirdikleri antrenmanla Süper Lig'in 24. Haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı. Giresunspor'un Antalya kampı bir hafta sürecek.

Çotanaklar, 3 Şubat'ta Antalya'dan ayrılıp Konyaspor maçı için Konya'ya geçecek. - GİRESUN

GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor
GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor
GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor
GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor
GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor
GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor

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Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor, Konyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor - Son Dakika
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