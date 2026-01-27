Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yarın akşam Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu. Katalan teknik adama toplantıda Jeremy Doku eşlik etti. Guardiola, maçın önemine vurgu yaparak tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.
Guardiola, Galatasaray karşısındaki hedeflerini net bir dille ifade ederek, "Biz kendi puanımıza bakacağız. Galatasaray karşısında maçı kazanmak istiyoruz. Ona odaklanacağız. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.
Galatasaray'a ve Türk futbolculara övgüde bulunan Guardiola, "Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Eksiklerimiz var, bakacağız" ifadelerini kullandı.
Basın toplantısında Erling Haaland'ın son durumu da gündeme geldi. Guardiola, "Birkaç hafta önce Haaland için yorgun denmişti, şu anda hazır mı?" sorusuna, "Görüşmedim, bilmiyorum. Göreceğiz" yanıtını verdi.
Guardiola, Galatasaray'da forma giyen eski öğrencileri Leroy Sane ve İlkay Gündoğan hakkında da konuştu. Deneyimli teknik adam, "Leroy Sane burada harikaydı. İlkay kaptanımızdı, burada büyük şeyler başardı" sözleriyle iki futbolcuya övgüde bulundu.
Son Dakika › Spor › Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?