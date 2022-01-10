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Haber bültenini Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu sundu - Son Dakika

Haber bültenini Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu sundu

10.01.2022 21:52
Haber bültenini Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu sundu

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT stüdyolarına girerek haber bülteni sundu. Bakan Kasapoğlu, yayına "Merhabalar sevgili izleyiciler, ekranlarınızın ayarıyla oynamayınız" diyerek başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TRT Spor ekranlarında haber bülteni sundu.

"EKRANLARINIZIN AYARIYLA OYNAMAYINIZ"

Programa "Merhabalar sevgili izleyiciler, ekranlarınızın ayarıyla oynamayınız" diyerek başlayan Kasapoğlu, gazetecilerin özel gününü kutlamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait "Sokaktan Spora" projesine ilişkin haberi sundu.

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"ÇOK FARKLI VE ZOR BİR DENEYİMMİŞ"

Daha sonra bülteni tekrar sunucu Buket Sevinç'e bırakan Bakan Kasapoğlu, "Biz görevimiz gereği sıklıkla halkımıza hitap ediyor, toplantılarda konuşuyoruz. Ama canlı yayında haber sunmak çok farklı ve zor bir deneyimmiş. Her işi ehline bırakmak gerekir. Buradan tüm basın çalışanlarımızın bu özel gününü tekrar kutluyor ve bültenin bundan sonrası için sözü işin ehli Buket Sevinç hanıma bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

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Gazeteciler Günü, Mehmet Kasapoğlu, TRT Spor, Ocak, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Haber bültenini Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu sundu - Son Dakika Spor


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