Haber bültenini Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu sundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TRT Spor ekranlarında haber bülteni sundu.
Programa "Merhabalar sevgili izleyiciler, ekranlarınızın ayarıyla oynamayınız" diyerek başlayan Kasapoğlu, gazetecilerin özel gününü kutlamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait "Sokaktan Spora" projesine ilişkin haberi sundu.
Daha sonra bülteni tekrar sunucu Buket Sevinç'e bırakan Bakan Kasapoğlu, "Biz görevimiz gereği sıklıkla halkımıza hitap ediyor, toplantılarda konuşuyoruz. Ama canlı yayında haber sunmak çok farklı ve zor bir deneyimmiş. Her işi ehline bırakmak gerekir. Buradan tüm basın çalışanlarımızın bu özel gününü tekrar kutluyor ve bültenin bundan sonrası için sözü işin ehli Buket Sevinç hanıma bırakıyorum." ifadelerini kullandı.
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