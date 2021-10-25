Galatasaray ligde 3 maç sonra kaybetti

Derbide Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de 3 maç sonra kaybetti.

Derbide Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de 3 maç sonra kaybetti. Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Derbiden yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılıların ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Aslan bu mücadele öncesinde en son Kayserispor'a deplasmanda mağlup olmuş ardından oynadığı Göztepe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor müsabakalarından galip ayrılmıştı. Galatasaray gelecek hafta sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

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