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"İştahı açılsın" diye yüzmeye yönlendirilen Miray Nur başarılarıyla örnek oluyor - Son Dakika

"İştahı açılsın" diye yüzmeye yönlendirilen Miray Nur başarılarıyla örnek oluyor

11.10.2021 11:52

Edirneli başarılı yüzücü ve triatlon sporcusu Miray Nur Ergüç, diz rahatsızlığına ve yeme problemine fayda sağlaması amacıyla ailesinin yönlendirmesiyle başladığı spor kariyerinde elde ettiği başarılarla genç sporculara örnek oluyor.

Edirneli başarılı yüzücü ve triatlon sporcusu Miray Nur Ergüç, diz rahatsızlığına ve yeme problemine fayda sağlaması amacıyla ailesinin yönlendirmesiyle başladığı spor kariyerinde elde ettiği başarılarla genç sporculara örnek oluyor.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi olan Edirne Devlet Su İşleri (DSİ) Spor Kulübü sporcusu 20 yaşındaki Miray Nur, yüzmeye 10 yıl önce başladı.

İştahının açılması ve geçirdiği diz ameliyatı sonrasındaki iyileşme sürecine katkı sağlaması için ailesinin desteğiyle yüzmeye başlayan Miray Nur, 10 yılda birçok başarı elde etti.

Kendi yaş grubunda 2019 ve 2020'de Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 10 kilometrede birinci olan Miray Nur, son yıllarda triatlon branşına da yöneldi. Miray Nur Ergüç, yüzme, koşu ve bisikletin bir arada yapıldığı triatlonda hem Türkiye hem de Avrupa'da önemli derecelere imza attı.

Uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi en şekilde temsil etmeyi hedefleyen başarılı sporcu, bir yandan da sporcusu olduğu kulüpte antrenörlük yaparak küçük yaşlardaki sporcuların gelişimine destek oluyor.

"Üst üste aldığım dereceler daha çok çalışma azmi getirdi"

Miray Nur Ergüç, AA muhabirine, yüzmeye başlamasının hayatını değiştirdiğini söyledi.

Küçük yaşlarda yeme problemi bulunduğunu anlatan Miray Nur, "Annem yeme problemimi düzeltmek için 'su iştah açar' düşüncesiyle beni yüzmeye yönlendirdi. Yüzmeye başladım ama daha çok zayıfladım bu süreçte. Yine dizimden bir ameliyat geçirmiştim, diz bağlarımın kuvvetlenmesi için ailem beni yüzmeye yönlendirdi." diye konuştu.

Başlangıçta iyi dereceler elde edemediğini anlatan Miray Nur, azimli ve sistemli çalışmaları sayesinde kendisini geliştirdiğini dile getirdi.

Son 4 yılda elde ettiği başarıların spora olan bağlılığını artırdığına dikkati çeken Miray Nur, şöyle devam etti:

"Sabah saat 05.00'te başlayan antrenmanlarımız oluyordu ve günde 3 antrenman yapıyorduk. İlk önce il birinciliklerim, ardından Türkiye genelinde başarılarım geldi. 2017 yılında Açık Su Şampiyonası'nda 7,5 kilometrede üçüncü oldum. Orası benim dönüm noktamdı. Ondan sonra hep böyle büyük başarılar gelmeye başladı. 2019 ve 2020'de 10 kilometrede Türkiye şampiyonu oldum. Üst üste aldığım dereceler daha çok çalışma azmi getirdi. Geçen sezon Edirne'de triatlon seçmeleri vardı. Deneme amaçlı katıldım ve ilk seçmelerde Türkiye üçüncüsü oldum. Bu alanda çalışmalarımı artırdıktan sonra bir performans testine daha girdim, yine Türkiye üçüncüsü oldum ve Avrupa sıralamasına girmeyi başardım. Avrupa 17'ncisi oldum, bu benim için çok büyük bir başarıydı. Bu şekilde triatlon branşına yöneldim."

"Tüm dünyaya kızların gücünü göstereceğiz"

Miray Nur Ergüç, sporun sosyal ve kişisel gelişime önemli katkı sağladığını belirterek, kız çocuklarına küçük yaşlarda spora başlamaları tavsiyesinde bulundu.

Dünya Kız Çocukları Günü'nü de kutlayan başarılı sporcu, şunları kaydetti:

"Kız çocuklarının pes etmeden, bıkmadan ve usanmadan çalışmalarını diliyorum. İnanıyorum ki hepinizin yüreğinde o çalışma ve başarma azmi var. İsteyince her şeyi yapabilirsiniz, sadece istemeniz yeterli. Kadınların gücünü her zaman göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden ben ve benim gibi olan sporcu arkadaşlarım her zaman sizin yanınızda. Önümüze zorluklar çıksa da bu yolu birlikte aşacağız ve başaracağız. Tüm dünyaya kızların gücünü göstereceğiz, isteyince her şeyin yapılabileceğini kanıtlayacağız."

İştahı açılsın diye yüzmeye yönlendirilen Miray Nur başarılarıyla örnek oluyor
İştahı açılsın diye yüzmeye yönlendirilen Miray Nur başarılarıyla örnek oluyor
İştahı açılsın diye yüzmeye yönlendirilen Miray Nur başarılarıyla örnek oluyor
İştahı açılsın diye yüzmeye yönlendirilen Miray Nur başarılarıyla örnek oluyor
İştahı açılsın diye yüzmeye yönlendirilen Miray Nur başarılarıyla örnek oluyor

Trakya Üniversitesi, Türkiye, Edirne, Yüzme, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'İştahı açılsın' diye yüzmeye yönlendirilen Miray Nur başarılarıyla örnek oluyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: "İştahı açılsın" diye yüzmeye yönlendirilen Miray Nur başarılarıyla örnek oluyor - Son Dakika
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