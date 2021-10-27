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Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenlendi

27.10.2021 10:29
Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenlendi

Tuzla Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenledi.

Tuzla Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenledi. Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliğe 200 sporcu katıldı. Okçuların yarışması drone ile havadan görüntülendi.

Tuzla Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenledi. Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda düzenlenen turnuvaya 200 sporcu katıldı. 13-14 yaş, erkek-kız klasik yay kategorileri, erkek-kız makaralı yay kategorisinde düzenlenen turnuva iki gün sürdü. Turnuvaya 12 takım katılım sağlarken, dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Turnuva boyunca, sporcular ve katılımcılar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, spor eşliğinde doyasıya yaşadı.

"Sporcularımız için güzel bir yarışma oldu"

Turnuvaya katılan Silivri Okçuluk ve Gençlik Kulübü'nün antrenörü Erol Türkekul, "Tuzla Belediyesi'ne özellikle teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon ve güzel bir saha yapmışlar. Güzel bir havada bizi burada ağırladılar. Güzel bir yarışma oldu. Hem sporcularımız hem de antrenörlerimiz için güzel bir yarışma oldu" dedi.

Okçular Vakfı Antrenörü Hümeyra Balaban ise, "Bugün burada Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe katıldık. İlk defa burada böyle bir etkinlik yapıldı. Her şey güzeldi. Bizler de derecelerimizi aldık. Mutluyuz" dedi. - İSTANBUL

Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenlendi
Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenlendi
Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenlendi
Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenlendi
Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenlendi
Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenlendi

Cumhuriyet, Okçuluk, Şehit, Tuzla, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenlendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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