UYAFA seçmelerinde dereceye giren sporculara Vali Karaloğlu kupalarını verdi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) seçmelerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek ile sporcular katıldı. Törende, Vali Karaloğlu, dereceye giren sporcularla bir süre sohbet ettikten sonra, sporculara kupa ve madalyalarını verdi, malzeme hediye etti ve başarılar diledi.

UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek de Karaloğlu'na forma hediye etti. Törende kısa bir açıklama yapan Vali Karaloğlu, "50 kişilik dört takım olarak seçmiş oldukları bir turnuvanın birinci, ikinci, üçüncü olan takımlarına ödüllerini verdik. Ben hem Gençlik ve Spor il müdürlüğümüze hem UYAFA hem de sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da gerçekten genç bir nüfusumuz var ve bu genç nüfusu eğitebilmek, bu genç nüfusu hem bedenen hem ruhen geleceğe hazırlamak için büyükşehir belediyesi olarak, valilik, il gençlik ve spor müdürlüğü olarak çok yoğun bir gayretimiz, çabamız var. Biz Diyarbakır'daki bu gençlik faaliyetlerini uyanış gençlik mottosuyla yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızın çok ciddi bir katkısı var isteği var özellikle Diyarbakır'da sporun alt yapısına güçlenmesi noktasında çok ciddi destekleri var ve ben desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR