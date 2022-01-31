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Hacettepe'den 8 transfer - Son Dakika

Hacettepe'den 8 transfer

31.01.2022 20:31
Hacettepe'den 8 transfer

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Hacettepe, ara transfer döneminde kadrosunda yeniden yapılanmaya gitti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Hacettepe, ara transfer döneminde kadrosunda yeniden yapılanmaya gitti.

Kulübün açıklamasına göre, 8 transfer yapılırken, 4 oyuncunun sözleşmesi feshedildi, bir oyuncu da kiralandı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz daha önce kadrosunda bulunan Recep Eren Karabacak, Mustafa Serkan Koparan, Batuhan Uçan, Mert Bayındır ile karşılıklı anlaşarak kontratlarını feshetmiş, Furkan Ünsal'ı yarım sezonluğuna Etimesgut Belediyespor'a kiralık olarak göndermiştir.

Kulübümüz ara transfer sezonunda Doğukan Öksüz, Berkay Tekin, Kadir Yurttadur, Doğan Can Gölpek, Alpay Cin, Tolgahan Çiçek, Baran Sarka ve Erhan Şengül'ü kadrosuna dahil etmiş bulunmaktadır. Ara transfer sezonu devam etmekte olup, transfer dönemi içinde yeni gelişmeler yaşanması halinde bilgilendirme yapılacaktır."

Hacettepe, 3. Lig 2. Grup'ta 21. hafta sonunda 13 puanla son sırada bulunuyor.

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Futbol Federasyonu, Mustafa Serkan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hacettepe'den 8 transfer - Son Dakika Spor


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