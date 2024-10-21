Hacılar Erciyesspor'dan Tarihi Galibiyet - Son Dakika
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Hacılar Erciyesspor'dan Tarihi Galibiyet

Hacılar Erciyesspor\'dan Tarihi Galibiyet

Hacılar Erciyesspor, Kayserigücü FK'yı 18-0 yenerek sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.

21.10.2024 09:13
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Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Hacılar Erciyesspor sezona farklı galibiyetle başladı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, ligin 1. haftasında evinde Kayserigücü FK ile karşı karşıya geldi. Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hacılar Erciyesspor rakibi karşısında gol olup yağdı. Doksan dakika boyunca rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler sahadan 18-0'lık galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. Kayserigücü FK karşısında tarihi bir galibiyete imza atan Hacılar Erciyesspor maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Hacılar Erciyesspor'u Kayserigücü FK karşısında galibiyeti getiren golleri Cüneyt Egemen Karagöz 4, Arif Can Saraçlı 3, Alper Durdu 3, Tahsin Eraslan 2, Doğukan Tarlaek 2 olmak üzere Yaşar Çam, Buğra Duğan, Resul Kahriman ve Sefa Şahin kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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