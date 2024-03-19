Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor'da haftayı galibiyetle noktalayamamanın üzüntüsü var.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 20. hafta maçında sahasında Erzincan Ulalarspor ile karşılaşan ve 1-0 önde iken sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan Hacılar Erciyesspor'da moral bozukluğu var. Hacılar Erciyesspor antrenörü Emin Altındağ, galibiyetle noktalamayı planladıkları bir maçı berabere bitirmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Emin Altındağ, "Oyun üstünlüğü bizde idi. Bir çok pozisyon bulduk. İyi oyundan ziyade galip gelmemiz bir maçtı. öne geçmemize rağmen üstünlüğümüzü koruyamadık. Sonrasında girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Maçı koparacak golü bulamadık. Hesapta olmayan puan kaybı yaşadık" dedi.
Antrenör Emin Altındağ, kolay maçlarda kaybedilen puanları zor maçlarda telafi edeceklerini ve 5 puanlık farkı korumak istediklerini söyleyerek, "Pes etmeyeceğiz. Önde olan taraf biziz. Bu üstünlüğümüzü koruyup sezon sonunda Develigücü'nün üzerinde ligi tamamlamış olmak istiyoruz" açıklaması yaptı. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Hacılar Erciyesspor, Erzincan Ulalarspor maçında berabere kaldı - Son Dakika
Trabzonspor maçında çıkan olayların ardından bir açıklama da eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan geldi. 9 yıl önce Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyı işaret eden Yıldırım, "Devlet 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi. Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50 ve Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım" dedi.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, geride kalan maçlardan başarılı bir şekilde çıkarak kümede kalma inancını artırdı. Başkan İbrahim Şimşek, önlerindeki maçların daha kolay olduğunu belirterek galibiyetlerle kümede kalmayı başaracaklarına inandıklarını söyledi.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde mücadele eden Gizem, dokunulmazlık oyununda sakatlanarak yere düştü. Acı içinde kıvranan yarışmacı, hastaneye kaldırıldı. Acun Ilıcalı, Gizem'in durumunun ciddi olduğunu ve yarışmaya devam edip edemeyeceğinin raporlarla belirleneceğini söyledi.
Urla Fenerbahçeliler Derneği, 'Haydi Sinemaya' adlı proje kapsamında 750 öğrenciye General Harrington Kupası'nı anlatan 'Zaferin Rengi' filmi izletti. Proje, Urla'daki okulların yanı sıra depremzede çocukları da kapsadı.
Düzce'de polis ekipleri Ramazan ayında da kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, denetlenen 8 bin 96 araçtan bin 417'sine cezai işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde 94 okul servisi, 281 motosiklet ve 7 bin 721 araç kontrol edildi. Toplamda 671 bin 159 lira cezai işlem uygulandı ve 30 aranan şahıs gözaltına alındı.
Fenerbahçe'de geçmişte forma giyen Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, maç sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Korkmaz, ''Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil'' dedi.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında adı geçen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal açıklama yaptı. Yeşildal, ''Yalan olduğu şuradan belli; Hatay'da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi manipüle ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan'la da öncesinde bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim.'' dedi.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda Türkiye, kadınlarda şampiyonluğu elde etti. Türkiye, topladığı 180 puanla takım halinde birinci oldu. Turnuva serbest stil, kadınlar ve grekoromen stildeki müsabakalarla sona erdi. Grekoromen stilde İran birinci olurken, Türkiye ikinci sırada yer aldı. Serbest stilde ise İran birinci, Türkiye ikinci oldu. Kadınlarda madalya kazanan sporcular da açıklandı.
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