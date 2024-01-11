 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hacılar Erciyesspor, ikinci yarıda başarı çıtasını yükseltmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hacılar Erciyesspor, ikinci yarıda başarı çıtasını yükseltmek istiyor

Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, ilk yarıda hedeflerinin 3 puan gerisinde kaldıklarını, ikinci yarıda başarı çıtasını yükselteceklerini söyledi. Hacılar Erciyesspor, Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren takım, ilk yarıyı 24 puanla noktaladı. Aysu, ligin ikinci yarısında daha konsantre olup kayıp puanları telafi etmek istediklerini belirtti.

Hacılar Erciyesspor, ikinci yarıda başarı çıtasını yükseltmek istiyor
11.01.2024 - 09:01,
Abone Ol

Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, ilk yarıda hedeflerinin 3 puan gerisinde kaldıklarını, ikinci yarıda başarı çıtasını yükselteceklerini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, ilk yarıyı 24 puanla noktaladı. Oynadığı 12 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik 2 yenilgi ile ilk yarıyı noktalandıran sarı lacivertliler, ligin ikinci yarısında başarı çıtasını yükseltmek arzusunda. Hacılar Erciyesspor Futbol şube sorumlusu Halit Aysu, ligin ikinci yarısında başarı çıtasını yükselteceklerini söyledi. Halit Aysu, "Benim hesabıma göre hedefimizin 3 puan gerisindeyiz. Bazı şanssızlıklardan ötürü bu puan kayıplarını yaşadık. Ancak ligin ikinci yarısına daha konsantre olup kayıp puanları hanemize yazdırıp başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hacılar, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hacılar Erciyesspor, ikinci yarıda başarı çıtasını yükseltmek istiyor - Son Dakika


10:03
Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı
09:07
Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı
08:31
CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
08:24
Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
08:21
Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor
08:03
6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı 6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı
07:44
Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
07:07
Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari 'Fito' içinse özel ekip kuruldu Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu

Son Dakika
10:03 Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı
09:07 Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı
08:31 CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
08:24 Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
08:21 Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor
08:03 6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı
07:44 Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
07:07 Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:28 Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya koç saldırdı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 10:07:37. #1.13#
SON DAKİKA: Hacılar Erciyesspor, ikinci yarıda başarı çıtasını yükseltmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement