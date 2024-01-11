Hacılar Erciyesspor, ikinci yarıda başarı çıtasını yükseltmek istiyor

Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, ilk yarıda hedeflerinin 3 puan gerisinde kaldıklarını, ikinci yarıda başarı çıtasını yükselteceklerini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, ilk yarıyı 24 puanla noktaladı. Oynadığı 12 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik 2 yenilgi ile ilk yarıyı noktalandıran sarı lacivertliler, ligin ikinci yarısında başarı çıtasını yükseltmek arzusunda. Hacılar Erciyesspor Futbol şube sorumlusu Halit Aysu, ligin ikinci yarısında başarı çıtasını yükselteceklerini söyledi. Halit Aysu, "Benim hesabıma göre hedefimizin 3 puan gerisindeyiz. Bazı şanssızlıklardan ötürü bu puan kayıplarını yaşadık. Ancak ligin ikinci yarısına daha konsantre olup kayıp puanları hanemize yazdırıp başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ