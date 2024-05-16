Hacılar Erciyesspor, ikinci yarıda başarısız sonuçlarla küme düştü - Son Dakika
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Hacılar Erciyesspor, ikinci yarıda başarısız sonuçlarla küme düştü

Hacılar Erciyesspor, ikinci yarıda başarısız sonuçlarla küme düştü

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, ilk yarıda elde ettiği 5 puanlık avantajı değerlendiremedi ve ikinci yarıdaki başarısız sonuçlarla küme düşme hattına geriledi. 24 müsabakada 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan takım, topladığı 40 puanla BAL'dan düşerek önümüzdeki sezon Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.

16.05.2024 17:57
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, ilk yarı sonu itibariyle elindeki 5 puanlık avantajı değerlendiremedi ve ikinci yarıdaki başarısız sonuçlar ile küme düştü.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta ilk yarıyı 24 puanla 4. sırada tamamlayan Hacılar Erciyesspor, ikinci yarıdaki başarısız performansı ile küme düştü. Ligde oynadığı 24 müsabakada 12 galibiyet 4 beraberlik alan ve 8 kez rakiplerine yenilen sarı lacivertliler, topladığı 40 puanla BAL'a veda etti.

İlk yarıyı Develigücü'nün 5 puan önünde noktalamasına rağmen ikinci yarıdaki kötü performansı ile 7 puan geride kalan Hacılar Erciyesspor, önümüzdeki sezon Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Hacılar, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hacılar Erciyesspor, ikinci yarıda başarısız sonuçlarla küme düştü - Son Dakika

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