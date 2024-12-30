Hacılar Erciyesspor, Kayseri Atletikspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Hacılar Erciyesspor, Kayseri Atletikspor'u 1-0 Yendi

Hacılar Erciyesspor, Kayseri Atletikspor\'u 1-0 Yendi

Hacılar Erciyesspor, penaltı golüyle Kayseri Atletikspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı galip kapattı.

30.12.2024 14:48
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Hacılar Erciyesspor; rakibi Kayseri Atletikspor'u 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 9. haftasında Hacılar Erciyesspor ile Kayseri Atletikspor karşı karşıya geldi. Hacılar Fevzi Mercan Stadyumunda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan zorlu 90 dakikada gülen 1-0'lık sonuçla Hacılar Erciyesspor oldu. Rakibi Kayseri Atletikspor'u golcüsü Alper Durdu'nun penaltıdan attığı golle yenen sarı-lacivertliler puanını 22'ye çıkartarak ikinci sıradaki yerini korudu. Kayseri Atletikspor'dan rövanşı alan Hacılar Erciyesspor maçın ardından galibiyeti taraftarı ile doyasıya kutladı.

Hacılar Erciyesspor ligin 10.haftasında bu hafta sonu lider Özvatanspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hacılar Erciyesspor, Kayseri Atletikspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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