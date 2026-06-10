Hacıosmanoğlu: Gruptan Lider Çıkacağız

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, millilerin gruptan lider çıkacağına inandığını belirtti.

Hacıosmanoğlu, Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, D Grubu'nda Avustralya ile oynanacak ilk maçın önemli olduğunu söyledi.

Hedeflerinin belli olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Adım adım gitmek lazım. İlk maçımız Avustralya ile. Oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığıyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "Sıcak ama nem yok. Güneş battı, hava da güzel esiyor. Terlemeden sonuç alamıyorsunuz. Çocuklar sıkı çalışıyorlar. Şu anda da tam antrenman havası." açıklamasında bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret eden boksör Elif Nur Turhan'ı tebrik eden Hacıosmanoğlu, "Boksöre ihtiyacımız var, darbe indirmemiz lazım. Elif kardeşimi tebrik ediyorum. Şimdi öğrendim dünya şampiyonluğu var. İnşallah 1 kemer daha var, onu da alırsa 4 kemerin sahibi olacak. Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Burada bir ABD'li rakibiyle karşılaşacak." diye konuştu.

"Branşlarımız farklı olsa da yüreklerimiz bir olacak"

Arizona'da ABD'li boksör Gabriela Telles ile unvan maçına çıkacak Bayburt Belediyesi sporcusu, IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu boksör Elif Nur Turhan ise "Arizona'dayız ama buraya geldiğimizde bayrağımızı görmek büyük bir güç verdi. Maç öncesi motivasyonu oldu. Her ne kadar branşlarımız farklı olsa da yüreklerimiz bir olacak, tek bir amaca hizmet edeceğiz. Bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş de "Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. İnşallah Elif burada unvanını koruyacak, milli takımımız da gönlümüzdeki yerine gidecektir. Hem Elif'e hem de milli takımımıza başarılar diliyorum." dedi.