Hacıosmanoğlu, İstanbul Kastamonuspor Başkanı Dilek ile Riva'da görüştü - Son Dakika
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Hacıosmanoğlu, İstanbul Kastamonuspor Başkanı Dilek ile Riva'da görüştü

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Hacıosmanoğlu, İstanbul Kastamonuspor Başkanı Dilek ile Riva\'da görüştü
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TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul Kastamonuspor Başkanı Dr. İlker Dilek'i Riva'daki kamp tesislerinde ağırladı. Ziyarette kulübün sportif faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri konuşuldu, taraflar 37 ve 10 numaralı formaları karşılıklı hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul'un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren İstanbul Kastamonuspor Kulübü Başkanı Dr. İlker Dilek ile İstanbul Kastamonuspor Yönetim Kurulu Üyesi Necil Ülgen'i TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ağırladı.

Gerçekleştirilen görüşmede Kulüp Başkanı Dr. İlker Dilek, İstanbul Kastamonuspor'un kurumsal vizyonu, sportif faaliyetleri, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve gelecek dönem hedefleri hakkında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na bilgi verdi.

SPORUN TABANA YAYGINLAŞTIRILMASI ELE ALINDI

Sporun tabana yaygınlaştırılması, çocukların ve gençlerin sporla buluşturulması, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve bölge gençliğinin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak projeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca amatör futbolun gelişimi, altyapı faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve genç yeteneklerin Türk futboluna kazandırılmasının önemi üzerinde durularak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

KARŞILIKLI FORMA TAKDİMİ

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin sonunda İstanbul Kastamonuspor Başkanı Dr. İlker Dilek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na kulübün 37 numaralı formasını takdim etti. Başkan Hacıosmanoğlu ise Dr. İlker Dilek'e isminin yer aldığı 10 numaralı A Milli Futbol Takımı formasını hediye etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: DHA
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