Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı "Beni tanıyorsunuz" diyerek koydu - Son Dakika
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Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı "Beni tanıyorsunuz" diyerek koydu

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda saat 14.00'te başlayacak kritik toplantı öncesinde Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Olağanüstü seçim ihtimalinin konuşulduğu federasyonda istifa edip etmeyeceği sorulan Hacıosmanoğlu, "Beni tanıyorsunuz, ben istifa eder miyim?" yanıtını verdi. Yönetim kurulunun toplantısında MHK başkanlığı ve Vincenzo Montella'nın geleceği de ele alınacak.

Türk futbolunda gözler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği kritik yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Federasyonun geleceğini yakından ilgilendiren toplantı öncesinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sessizliğini bozdu.

Tivibu Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Beni tanıyorsunuz, ben istifa eder miyim?" yanıtını verdi.

ÜÇ KRİTİK KONU MASAYA YATIRILACAK

Berlin'den İstanbul'a dönmesi beklenen Hacıosmanoğlu'nun başkanlığında yapılacak toplantıda üç önemli başlık görüşülecek. Federasyonda seçimli olağanüstü genel kurula gidilip gidilmeyeceği, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına ilişkin gelişmeler ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği masaya yatırılacak.

HAKEMLER SORUŞTURMASI SONRASI KRİTİK TOPLANTI

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de hakemler hakkında yürütülen soruşturma oluşturuyor. "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de bulunuyor. Yaşanan gelişmelerin ardından MHK başkanlığının geleceğine ilişkin kararların görüşülmesi bekleniyor.

YÖNETİMDE SEÇİM KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

TFF Yönetim Kurulu üyelerinin büyük bölümünün seçimli olağanüstü genel kurul yapılmasını istediği öne sürülüyor. Hacıosmanoğlu'nun ise görevine devam etmekten yana olduğu belirtiliyor. Başkanın toplantı öncesinde verdiği istifa yanıtının ardından gözler, yönetim kurulundan çıkacak kararlara çevrildi.

İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem KuruluVincenzo MontellaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İbrahim Özer İbrahim Özer:
    nasıl olsa babanızın koltuğu oturan kalkmak istemiyor. 0 0 Yanıtla
  • Turgay Çiçekçioğulları Turgay Çiçekçioğulları:
    sayın başkan istifa için daha ne olması gerekir acaba 0 0 Yanıtla
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