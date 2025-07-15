Hadergjonaj: Yeni Sezon İçin Hedef Büyük - Son Dakika
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Hadergjonaj: Yeni Sezon İçin Hedef Büyük

Hadergjonaj: Yeni Sezon İçin Hedef Büyük
15.07.2025 11:11
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Alanyaspor'un yıldızı Hadergjonaj, önceki sezonunu değerlendirip yeni sezon için hedeflerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un Kosovalı futbolcusu Florent Hadergjonaj, geçen sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, yeni sezonda bu performansın üzerine koymak istediğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla birlikte sürdüren 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, AA muhabirine hedeflerimi anlattı. Milli oyuncu Hadergjonaj, Erzurum'daki kamp çalışmalarına milli takımda olması nedeniyle geç katıldığını hatırlattı.

Turuncu-yeşilli ekiple yeni sezon çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hadergjonaj, "Takım uzun süredir hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurum'da otel, sahalar ve şartlar gayet iyi. Şimdilik iyi gidiyor. Fiziksel olarak kendinizi hazırlamak anlamında tatilden sonra kamplar çok önemli oluyor. Sonrasında ise taktik çalışmalar ve hazırlık maçlarıyla kendimizi geliştireceğiz." dedi.

"Kariyerimde kendi adıma en iyi sezonlarımdan biriydi"

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 33 maçta 4 gol ve 5 asist üreten Hadergjonaj, performansından memnun olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Gerçekten kariyerimdeki en iyi sezonlarımdan biriydi. Umarım kulüp de bu şekilde değerlendirmiştir. Ailemle birlikte Alanya'da mutluyuz, bu da performansımıza olumlu yansıyor. Futbol elbette bir takım oyunu ama bireysel olarak bakarsak bu sezon benim adıma çok başarılıydı."

Performansını geliştirmek istediğini ve bu amaçla sözleşmesini yenilediğini belirten Hadergjonaj, hem bireysel hem de takım başarısına odaklandığını vurgulayarak. sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden sözleşmemi uzattım. Daha iyi bir sezon geçirerek takıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Hem gol ve asist anlamında hem de savunmada takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Geçen sezon bireysel olarak iyiydim ama takım olarak zorlu bir dönem yaşadık. Bu sezon aynı şeylerin tekrar etmesini istemiyoruz. Tecrübeli bir oyuncu olarak takım içinde liderlik yapmaya hazırım."

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa forması da giyen Hadergjonaj, Süper Lig'in her geçen yıl geliştiğini ve daha çok ilgi çektiğini anlatarak, "Birçok farklı ligde forma giydim. Bana göre Süper Lig her yıl daha iyiye gidiyor. Yapılan transferler, lige yeni katılan oyuncular bunun göstergesi. Avrupa'da Türk takımlarının elde ettiği başarılarla birlikte bu ilgi her geçen gün artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

erzurum, Alanya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hadergjonaj: Yeni Sezon İçin Hedef Büyük - Son Dakika

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