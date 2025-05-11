Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında Sivasspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanını 35 yaptı ve küme düşme hattında kalmaya devam etti. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Samsunspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK ise sahasında ligin zorlu takımlarından Trabzonspor'u ağırlayacak.
15. Alanyaspor: 38 puan
16. Sivasspor: 35 puan
17. Bodrum FK: 35 puan (1 maçı eksik)
18. Hatayspor: 19 (Küme düştü)
19. Adana Demirspor: -2 puan (Küme düştü)
Son Dakika › Spor › Haftanın en kritik maçında Sivasspor ve Bodrum FK yenişemedi - Son Dakika
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