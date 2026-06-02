Haiti, 2026 Dünya Kupası'na Katıldı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Haiti Milli Takımı, 9. kez finallere katılma başarısını gösterdi.

Brezilya, Fas ve İskoçya'nın bulunduğu C Grubu'nda yer alan Haiti Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Haiti, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemeleri ikinci turunda, Curaçao'nun ardından C Grubu'nda ikinci oldu. Dört maçta üç galibiyet ve bir mağlubiyet alan Haiti'nin tek yenilgisi, Curaçao'a karşı 5-1'lik bir mağlubiyet oldu.

Üçüncü turda, Kosta Rika ve Honduras gibi Dünya Kupası tecrübesi daha fazla olan iki ülke ile Nikaragua'nın da yer aldığı grupta Haiti, deplasmanda Honduras'a 3-0 yenilerek tek mağlubiyetini aldı. C Grubu'nda birinciliği elde eden Haiti, 1974'ten sonra ilk kez Dünya Kupası sahnesine geri döndü.

Fransız teknik adam Sebastien Migne, Mart 2024'te Haiti Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atanmasının ardından elemelerde aldığı sonuçlarla takımını Dünya Kupası'na taşıdı.

Haiti, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla aldı:

2. Tur:

Haiti-Saint Lucia: 2-1

Barbados-Haiti: 1-3

Aruba-Haiti: 0-5

Haiti-Curaçao: 1-5

CONCACAF Elemeleri, 2.Tur, C Grubu: