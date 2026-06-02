Haiti, 2026 Dünya Kupası'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haiti, 2026 Dünya Kupası'na Katıldı

02.06.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haiti Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı başardı. 1974'ten sonra tekrar sahne olacak.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Haiti Milli Takımı, 9. kez finallere katılma başarısını gösterdi.

Brezilya, Fas ve İskoçya'nın bulunduğu C Grubu'nda yer alan Haiti Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Haiti, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemeleri ikinci turunda, Curaçao'nun ardından C Grubu'nda ikinci oldu. Dört maçta üç galibiyet ve bir mağlubiyet alan Haiti'nin tek yenilgisi, Curaçao'a karşı 5-1'lik bir mağlubiyet oldu.

Üçüncü turda, Kosta Rika ve Honduras gibi Dünya Kupası tecrübesi daha fazla olan iki ülke ile Nikaragua'nın da yer aldığı grupta Haiti, deplasmanda Honduras'a 3-0 yenilerek tek mağlubiyetini aldı. C Grubu'nda birinciliği elde eden Haiti, 1974'ten sonra ilk kez Dünya Kupası sahnesine geri döndü.

Fransız teknik adam Sebastien Migne, Mart 2024'te Haiti Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atanmasının ardından elemelerde aldığı sonuçlarla takımını Dünya Kupası'na taşıdı.

Haiti, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla aldı:

2. Tur:

Haiti-Saint Lucia: 2-1

Barbados-Haiti: 1-3

Aruba-Haiti: 0-5

Haiti-Curaçao: 1-5

CONCACAF Elemeleri, 2.Tur, C Grubu:

OGBMPuan
1Curaçao

440012
2Haiti

43019
3St. Lucia

41124
4Aruba

40222
5Barbados

40131

Final turu:

Haiti-Honduras: 0-0

Kosta Rika-Haiti: 3-3

Nikaragua-Haiti: 0-3

Honduras-Haiti: 3-0

Haiti-Kosta Rika: 1-0

Haiti-Nikaragua: 2-0

CONCACAF Elemeleri, Final Turu, C Grubu:

OGBMPuan
1Haiti

632111
2Honduras

62319
3KostaRika

61417
4Nikaragua

61144

Öne çıkan oyuncuları

Haiti Milli Takımı'nın kadrosunda Wolverhampton forması giyen orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde, takımın oyun kurucusu olarak öne çıkarken forvet Duckens Nazon, 40'ı aşkın golüyle Haiti Milli Takımı'nın tarihindeki en golcü ismi konumunda bulunuyor.

Takımın diğer forvetleri arasında Sunderland forması giyen Wilson Isidor ile Çaykur Rizespor'da oynayan Frantzdy Pierrot yer alıyor.

Haiti, FIFA dünya sıralamasında 83. sırada bulunuyor.

Dünya Kupası geçmişi

Tarihinde 2. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Haiti, 1974'ten sonra ilk defa turnuvada boy gösterecek.

Haiti'nin henüz Dünya Kupası'nda galibiyeti bulunmuyor. Organizasyon tarihinde 3 maça çıkan Haiti, bu müsabakalardan mağlubiyetle ayrıldı. Haiti, Dünya Kupası tarihi boyunca 2 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.

Haiti'nin 1974 Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücadele etti.

Dünya Kupası kadrosu

Haiti'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (Cosmos Koblenz).

Defans: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys)

Orta saha: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Forvet: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros)

Maç takvimi

14 Haziran (TSİ 04.00): Haiti-İskoçya (Boston Stadı)

20 Haziran (TSİ 03.30): Brezilya-Haiti (Lincoln Financial Field Stadı)

25 Haziran (TSİ 01.00): Fas-Haiti (Atlanta Stadı)

Kaynak: AA

Futbol, Haiti, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haiti, 2026 Dünya Kupası'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:23:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Haiti, 2026 Dünya Kupası'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.