Hakan Akkaya İtalya'da Altın Madalya Kazandı

Hakan Akkaya, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın İtalya ayağında flöreden sonra epe kategorisinde de altın madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan, Pisa kentinde düzenlenen organizasyonda Almanya'dan Felix Schrader, Polonya'dan Bartlomiej Balsam ve Dariusz Pender'i eleyerek epe A kategorisinde finale çıktı.
Finalde karşılaştığı Ukraynalı Oleksii Zakusylov'u 15-10 mağlup eden Hakan, flöre A kategorisinden sonra epe A kategorisinde de şampiyonluğa ulaştı.
Kılıç A kategorisinde piste çıkan Şenay Güner ise 13'üncü sırayı aldı.
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