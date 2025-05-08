Hakan Bilal Kutlualp, Mourinho giderse kimi getireceğini açıkladı - Son Dakika
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Spor

Hakan Bilal Kutlualp, Mourinho giderse kimi getireceğini açıkladı

Hakan Bilal Kutlualp, Mourinho giderse kimi getireceğini açıkladı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olması halinde aday olacağını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Jose Mourinho'nun ayrılması durumunda planını açıkladı. Kutlualp, ''Seçilirsem Mourinho ile devam edeceğim. Jose Mourinho giderse, Alman ekolü getireceğim.'' dedi.

08.05.2025 19:31
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olması halinde aday olacağını açıklayan Sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Youtube'da Sports Digitale'e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kutlualp, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ayrılması durumunda gelecek planını da dile getirdi.

"ALİ KOÇ HANGİ SÖZÜNÜ TUTTU?''

Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç'un TRT Spor'da yaptığı açıklamalar üzerine konuşarak, "İmza toplanırsa aday olmayacağım dedi, ben inanmıyorum. Hangi sözünün arkasında durdu ki bugüne kadar bunun arkasında dursun ? Her gün sözünü yiyor. İmza toplanırsa mecburen kongreye gidecek." dedi.

"İMZA KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ"

İmza kampanyası başlatacaklarını söyleyen Kutlualp, "İmza kampanyası başlatıyoruz. Wyndham otelde ücretsiz imza verebilecekleri stand kuruyoruz gelip orada notere imzalarını ücretsiz verecekler." ifadelerini kullandı.

MOURINHO GİDERSE ALMAN EKOLÜ

Mourinho'nun takımdan ayrılması durumunda planını açıklayan Kutlualp, "Seçilirsem Mourinho ile devam edeceğim. Jose Mourinho giderse, Alman ekolü getireceğim." sözlerini sarf etti.

Hakan Bilal Kutlualp, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Bilal Kutlualp, Mourinho giderse kimi getireceğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • sadullah nas:
    yürü ordan sende ali den çok iyi değilsin. tek çare AYKUT Kocaman 35 64 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Ali Koç başkan Galatasaray şampiyon 71 16 Yanıtla
  • 145353:
    hükümet desteğin yoksa sende tırtsın 28 24 Yanıtla
  • Sertan Yorulmaz:
    Fenerbahçe’ye Jurgen Klopp u getirin lütfen Rica Ediyorum Kesin Başarılı Olur. 33 11 Yanıtla
  • ercan aydıroğlu:
    Nerde boş teneke var fenerin üstüne üşüşmüş 34 5 Yanıtla
  • Akbt Drn:
    Fenerbahçeye Brezilyalı direktör den başkası başarı getiremez alman falan boş işler 34 4 Yanıtla
  • ramazanefe66:
    AYKUT KOCAMANMNNMM 14 23 Yanıtla
  • Mehmet G:
    3 Temmuzda Aziz Yıldırım aleyhine gidip ifade ver, sonrada başkanlığa aday ol. Terbiyesizlik. Ali Koç başkanın yanindayim. Adam daha neyapsin arkadaş. Conconu destekleyen bir yapı var, hükümet icinde Trabzon ve conconu destekleyen bakanlar vekiller var. Sayın cumhurbaskanim lütfen müdahale etmesinler sizden ricam bu 13 17 Yanıtla
  • Veysi Süer:
    İsmail Kartal gelsin 21 7 Yanıtla
  • 12karaoglan:
    Acilen alman klop gelirse, Fenerbahçe level atlar. 21 4 Yanıtla
  • gokberkgs53:
    yazık bu Fenerbahçe taraftarına bir kaşık bal ile yılar geçti yinede anlamadılar herşey güzel olucağına daha beter oluyor 20 3 Yanıtla
  • poyraz can:
    ne yapcan sapanla mı vurcan???? 6 2 Yanıtla
  • Barış Öner Devoğlu:
    Bülent ersoy'u getirin 3 2 Yanıtla
  • GİANCANA:
    Bu muz tüccarı da boş... 2 1 Yanıtla
  • ellaperry:
    The music's good, but the rhythm of your heartbeat is even more captivating. Care to dance a little closer? f1nd me on ellaperry_mooo_com change _ to dot 1 0 Yanıtla
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