Hakan Büyükçıngıl 5 Madalya Hedefliyor - Son Dakika
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Hakan Büyükçıngıl 5 Madalya Hedefliyor

Hakan Büyükçıngıl 5 Madalya Hedefliyor
19.07.2026 11:33
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22 yaşındaki milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, bu yıl 5 madalya kazanmayı hedefliyor.

Bu yıl 5 organizasyona katılacak 22 yaşındaki milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl'ın hedefi, bu yılı 5 madalyayla kapatmak.

Bugüne kadar Türkiye'de katıldığı turnuvalarda çok sayıda derece elde eden Hakan Büyükçıngıl, uluslararası organizasyonlarda ise birer altın ve gümüş ile 7 bronz madalya kazandı.

Son olarak 20-26 Nisan tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan genç sporcu, önümüzdeki aylarda Akdeniz Oyunları, 23 yaş altı ve büyükler dünya şampiyonalarına katılacak.

Hakan Büyükçıngıl, AA muhabirine, güreşe 15 yıl önce başladığını söyledi.

Bugüne kadar Türkiye'de katıldığı turnuvalarda çok sayıda derece elde ettiğini dile getiren milli güreşçi, "Bu sene büyüklerde Avrupa üçüncüsü oldum. Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda şampiyon oldum." dedi.

Güreşi çok sevdiğini vurgulayan genç güreşçi, "Amcam bu sporla uğraşıyordu, babamın yönlendirmesi ile ben de güreşe başladım. Artık hayatımın bir parçası haline geldi. Yeni başarılar için çalışıyorum." diye konuştu.

Neredeyse hiç dinlenmeden yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Hakan, "Şimdi önümüzde Akdeniz Oyunları ile dünya şampiyonaları var. Dünya şampiyonalarında 23 yaş altı ve büyükler kategorisinde mücadele edeceğim. Büyüklerde dünya şampiyonu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yılın bol madalyalı geçmesini istediğini dile getiren Hakan, "Şu ana kadar 2 madalya elde ettim. Dünya şampiyonaları çok önemli ama Akdeniz Oyunları da ciddi bir turnuva. İnşallah oralarda da şampiyon olmayı hedefliyorum. Madalya ile dönüp bu yılı 5 madalya ile tamamlamayı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Büyükçıngıl 5 Madalya Hedefliyor - Son Dakika

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