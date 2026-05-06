Hakan Büyükçıngıl'dan Bronz Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakan Büyükçıngıl'dan Bronz Madalya

06.05.2026 03:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakan Büyükçıngıl, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Hakan Büyükçıngıl, serbest stil 125 kiloda bronz madalya aldı.

Başkent Tiran'daki organizasyonun son gününde Hakan Büyükçıngıl, üçüncülük mücadelesi verdi.

Ermeni Khachatur Khachatryan'ı 6-2 yenerek üçüncü olan milli güreşçi, büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazandı.

Elemelerde Ukraynalı Volodymyr Kochanov?'u tuşla, çeyrek finalde de Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Shamil Musaev'i 6-5 yenen Hakan, yarı finalde Azerbaycan adına güreşen Giorgi Meshvildishvili'ye mağlup olmuştu.

Sporculuk döneminde serbest stil 125 kiloda Türkiye'ye olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandıran Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, üçüncülük karşılaşmasını tribünden izleyerek milli güreşçiye destek oldu.

Bronz madalya kazanan Hakan Büyükçıngıl, yaptığı açıklamada, "Takım olarak biraz şanssızdık. Hocalarımın hepsine çok teşekkür ederim. Bu başarı tek başına gelmiyor. Doktorumuz, masörümüz, herkesin emeği var. Hepsi bana inandı. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Federasyon başkanı Akgül'ün sporculuk döneminde mücadele ettiği sıklette güreşen Hakan, "Bu sıklette halkımız şampiyonluklara alışık. Başkanımız üst düzey bir sporcuydu. Ben de onun gibi olmak için çok çalışıyorum, inşallah olacağım." ifadelerini kullandı.

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş da "Hakan'ın kilosunda iyi sporcular vardı. Şampiyonluğumuz kıl payı kaçtı. Diğer arkadaşlarımız da güzel mücadele etti. Madalyaları kıl payı kaçırdılar. Mücadele ettiler, hepsini tebrik ediyorum. Biz, buraya mücadele etmeye geldik. Genç, yeni bir ekibiz. Sporcularımızın birçoğu 23 yaş altında mücadele ediyor. Biraz pişmeye, tecrübeye ihtiyaçları var. Türk güreşinin başarısı için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Büyükçıngıl'dan Bronz Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:36:30. #7.12#
SON DAKİKA: Hakan Büyükçıngıl'dan Bronz Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.