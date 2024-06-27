Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024'teki en iyi gol için aday gösterildi - Son Dakika
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Spor

Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024'teki en iyi gol için aday gösterildi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) oynanan üçüncü grup maçlarının en iyi golü için aday gösterildi. UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, Çekya maçında attığı golle adaylar arasına giren Çalhanoğlu, diğer futbolcularla yarışacak.

27.06.2024 18:07
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" için oylanacak.

UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 2-1 kazandığı Çekya mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.

Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya'nın golünü atan Ferran Torres, Avusturya'ya 3-2 kaybeden Hollanda'nın ikinci golünü kaydeden Memphis Depay ve Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan İtalya adına fileleri havalandıran Mattia Zaccagni de adaylar arasında yer aldı.

Grup aşamasındaki ilk maçlarda milli futbolcu Mert Müldür, ikinci müsabakalarda ise İsviçreli Xherdan Shaqiri, en iyi gol kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Kaynak: AA

Hakan Çalhanoğlu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024'teki en iyi gol için aday gösterildi - Son Dakika

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