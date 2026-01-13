Inter, sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu için resmi internet sitesinden bilgilendirmede bulundu. Kulübün açıklamasında, yapılan kontrollerin ardından sol baldır bölgesinde soleus kasında zorlanma tespit edildiği belirtildi. Inter, oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceğini de duyurdu.
Açıklamanın ardından Hakan Çalhanoğlu'nun bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 20 gün forma giyemeyeceği ifade edildi.
Inter formasıyla bu sezon 22 maçta süre alan 31 yaşındaki milli futbolcu, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber - Son Dakika
