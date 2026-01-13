Hakan Çalhanoğlu\'ndan kötü haber

Inter, sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu için resmi internet sitesinden bilgilendirmede bulundu. Kulübün açıklamasında, yapılan kontrollerin ardından sol baldır bölgesinde soleus kasında zorlanma tespit edildiği belirtildi. Inter, oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceğini de duyurdu.

20 GÜN SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Açıklamanın ardından Hakan Çalhanoğlu'nun bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 20 gün forma giyemeyeceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Inter formasıyla bu sezon 22 maçta süre alan 31 yaşındaki milli futbolcu, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.