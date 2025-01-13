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Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber geldi. Daha önce uyluğundan sakatlanan Hakan, bir kez daha sakatlandı.

BOLOGNA MAÇINI KAÇIRACAK

Tutto Mercato'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu bir kez daha sakatlandı. Bu kez baldırında sakatlanan Hakan, sağlık kontrollerinden geçecek ve 15 Ocak'ta ligde oynanacak Bologna maçını kaçıracak. Tecrübeli futbolcu, Venezia maçında da uyluğundaki gerginlik nedeniyle forma giyememişti.

SEZON PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 21 maça çıktı. Tecrübeli orta saha, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.