Hakan Çalhanoğlu'ndan şaşırtan karar! Manchester United'a transfer olacağı iddia edildi - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu'ndan şaşırtan karar! Manchester United'a transfer olacağı iddia edildi

05.06.2022 15:40

İtalya Serie A'da sezonu şampiyon Milan'dan sonra 2. sırada bitiren Inter'de Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla mest etti. Milli futbolcunun sürpriz bir kararla yeni sezonda takımda kalmak istemediği ve Manchester United'a transfer olacağı iddia edildi.

Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, İngiltere Premier Lig'in yolunu tutabilir. Milli futbolcumuz için Manchester United'ın 25 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve İtalyan ekibiyle pazarlıkların başladığı belirtildi.

INTER, HAKAN'IN GİDİŞİNE İZİN VEREBİLİR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Hakan Çalhanoğlu transferini bitirmek için düğmeye bastı. Kırmızı Şeytanlar, Inter'in kapısını 25 milyon euroluk teklifle çaldı. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü belirtilirken Inter'in iyi bir bonservise milli futbolcumuzun gidişine izin vereceği öğrenildi.

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BU SEZON PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Hakan Çalhanoğlu, Inter'in bu sezon oynadığı 48 maçın 42'sinde ilk 11'de şans bulurken, 8 gol ve 13 asistlik performas gösterdi.

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