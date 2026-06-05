Hakan Dede\'ye Transfer Teklifleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'de geçtiğimiz sezon idari menajerlik görevini yürüten Hakan Dede, kulüpteki performansının ardından transfer piyasasının dikkat çeken isimleri arasına girdi.

Sarıyer'de görev yaptığı süre boyunca idari yapılanma ve takım organizasyonunda üstlendiği rollerle ön plana çıkan Hakan Dede'ye yeni sezon öncesi profesyonel liglerden çok sayıda kulübün resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Medya kariyerinin ardından futbol idareciliğine geçiş yapan ve Sarıyer'deki grafiğiyle adından söz ettiren Dede'nin, gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. - İSTANBUL