Hakan Karaahmet\'e Görevi Kötüye Kullanma Davası

Giresunspor'u, 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşıyan eski kulüp başkanı Hakan Karaahmet hakkında "görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme ve dolandırıcılık" gibi iddialarla açılan davada son yetki Ağır Ceza'ya verildi.

Kulübün önceki başkanları Ali Eren, Nahit Yamak ve Hakan Karaahmet'i kapsayan üç ayrı döneme ilişkin müfettiş soruşturması sonucunda dört ayrı rapor hazırlandı. Bu raporlardan üçü çerçevesinde Ali Eren ve Nahit Yamak hakkındaki davalar Giresun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülürken, Hakan Karaahmet dönemine ait dördüncü rapor doğrultusunda 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı verdi. Giresunspor Kulübü Avukatı Nuri Karaman'ın bu karara yaptığı itiraz ise kabul edildi. Böylece Karaahmet'in dosyasının yeniden aynı mahkemede görülmesine karar verildi.

Yeşil-beyazlı kulüpte, yürütülen soruşturma kapsamında Ali Eren ve Nahit Yamak dönemine ilişkin hazırlanan rapor doğrultusunda açılan dava ise 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

"Şampiyonluğun ödülü bu dava oldu"

Dava süreciyle ilgili açıklama yapan Hakan Karaahmet, "Devam eden bir dava vardı. Mahkeme önce yetkisizlik kararı verdi, itiraz üzerine yeniden aynı mahkemede görülmesine karar verildi. Dava sonucunda haklılığımız ortaya çıkacaktır. Ancak Giresun'a hizmet edenlerin başına bu tür şeyler geldiğinde, başka insanların da hizmet etme isteği kırılıyor. Biz Giresunspor'u 44 yıl sonra Süper Lig'e taşıdık, ödülümüz bu dava oldu, ne diyebilirim?" ifadelerini kullandı. - GİRESUN